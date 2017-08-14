﻿ Мощное землетрясение произошло в Перу

Мощное землетрясение произошло в Перу

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Мощное землетрясение произошло в Перу

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Перу. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает РИА "Новости".

Подземные толчки были зафиксированы в 11.51 по местному времени в 62 километрах к северу от города Сатипо в центральной части страны и в 311 километрах от столицы страны города Подземные толчки были зафиксированы в 11.51 по местному времени в 62 километрах к северу от города Сатипо в центральной части страны и в 311 километрах от столицы страны города Лима.

Отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Информации о пострадавших пока нет.

В некоторых районах центральной части страны нарушена телефонная связь.

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