﻿ Мощное землетрясение произошло в Перу

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Перу. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает РИА "Новости".
Подземные толчки были зафиксированы в 11.51 по местному времени в 62 километрах к северу от города Сатипо в центральной части страны и в 311 километрах от столицы страны города Подземные толчки были зафиксированы в 11.51 по местному времени в 62 километрах к северу от города Сатипо в центральной части страны и в 311 километрах от столицы страны города Лима.
Отмечено, что очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.
Информации о пострадавших пока нет.
В некоторых районах центральной части страны нарушена телефонная связь.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.