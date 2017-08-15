﻿ Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года

Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года

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Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование с 2000 года

В общей сложности супруги Гейтс с 1994 года пожертвовали порядка 35 миллиардов долларов.

Американский миллиардер, экс-глава компании Microsoft Билл сделал самое крупное с 2000 года пожертвование. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные федеральной комиссии по ценным бумагам, передает РИА Новости.

Размер пожертвования составил 4,6 миллиарда долларов.

Пожертвование было сделано еще 6 июня. Кто получил столь щедрый дар, не уточняется.

Основные пожертвования, по данным агентства, миллиардер делает в адрес благотворительного фонда, созданного совместно с супругой Мелиндой.

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Все комментарии (9):
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фото пользователя Legolas
Legolas
Ясень пень, раз Высшие силы дали тебе такие возможности, то ты обязан делиться...
Иначе как можно купаться в роскоши, зная что где-то умирают дети с голоду...
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15.08.2017, 12:10
фото пользователя taxsist2
taxsist2
очень щедрое пожертвование в общем более 28 миллиардов долларов вложил, в США Баффет и Цукерберг также указали, что пожертвуют значительные суммы на благотворительные цели. Насколько это вероятно и насколько они пойдут именно в цели не знаю но сама новость была в СМИ. Цукерберг указал,что оставит 1% детям остальное на пожертвование,а это свыше 40 миллиардов. Кстати в основном миллиарды идут в собственные фонды.
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15.08.2017, 12:35
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Я просмотрел своё время очень много ролликов фильмов док и т.д с его участием.Интересный чел,завёрнутый на электронике,деньги его мало интересуют,в том плане чтоб купаться в роскоши и т.д..скромный,его куда больше интересует ит атмосфера,по нему понятно что ему хватает того чтоб было не обходимое а остальное в деньгах он не очень то и ценит.желание быть первым по разуму и интерес к цифровому миру этим и живёт..вообщем понял он кое что,что деньги это не самое главное как для некоторых других.и при таком богатстве не рвётся к власти как все остальные.поставьте рядом с ним любого президента страны  посмотрите со стороны один страдает маниии величием другой скромно понял то что мы не можем понять и не дано.он действительно сделал многое для землян
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15.08.2017, 12:33
фото пользователя taxsist2
taxsist2
VIP Pest 1 % от дохода если даже будет идти то представьте себе доход от 6-40 миллиардов... этого вполне достаточно,чтобы существовать. Впрочем,как бы ни было такие новости позитивные, http://hyser.com.ua/life_style/20-samyx-krupnyx-filantropov-mira-28044
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15.08.2017, 12:37
фото пользователя Legolas
Legolas
Интересно, что было бы, если вышеупомянутые люди управляли политикой некоторых стран...
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15.08.2017, 12:41
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Legolas рсмешнила, расмешнила))(с) так они и управляют или думаете Б.Гейт, Цукерберг отдельно(бизнес),а политика отдельно))) большие деньги это всегда политика, они толстосумы рулят миром, если кто то из них закроет фабрики,заводы или доступ к своей проге в отдельной стране то президент той страны будет очень в трудном положении. 
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15.08.2017, 12:45
фото пользователя Legolas
Legolas
Значит они черти...
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15.08.2017, 12:51
фото пользователя Legolas
Legolas
Среди той двадцатки филантропов, на первом месте должен быть Сулейман бен Абдул Азиз Аль Раджи, а не Билл Гейтс... индекс щедрости - 966%...!!!

Кстати Д. Рокфеллера там и близко нет...
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15.08.2017, 12:54
фото пользователя Legolas
Legolas
Даже пожертвовав 90% своего состояния, они не обеднеют... а обездоленных людей в мире возможно стало бы меньше!!!
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15.08.2017, 12:59
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