﻿ Во Франции автомобиль протаранил пиццерию

Из-за наезда авто на пиццерию во Франции погибла девочка и пострадали 12 человек, однако полиция заявила, что это не теракт, передает gazeta.ru.

Водитель, врезавшийся на автомобиле в пиццерию во французском департаменте Сена и Марна, действовал осознанно. Однако полиция Франции заявила, что трагический инцидент не имеет террористической подоплеки. Сообщается, что виновник хотел несколько дней назад покончить жизнь самоубийством.

ДТП, изначально принятое за террористический акт, произошло в ночь на 15 августа во французской коммуне Сет-Сор в 60 км к югу от Парижа. Автомобиль BMW врезался в открытую террасу местной пиццерии, погиб ребенок и 12 человек получили травмы.

Водитель был незамедлительно задержан и допрошен полицией.

Важной деталью для следствия стало отсутствие следов торможения на асфальте. В связи с этим полиция допускает, что действия виновника трагедии были умышленными.

По словам источника в правоохранительных органах Франции, инцидент является «спланированным актом», но при этом не имеет «ничего общего с терроризмом». Также французское издание France Info сообщает, что задержанный мужчина 32 лет не был включен в реестр лиц, разыскиваемых Национальной полицией страны.

Вероятнее всего, произошедшее стало неудачной попыткой свести счеты с жизнью. Незадолго до наезда на пиццерию водитель уже пытался покончить жизнь самоубийством. Проводятся экспертизы на наличие в организме задержанного наркотических веществ.

В результате действий автомобилиста, управлявшего серебристым BMW, в протараненной пиццерии погиб ребенок - девочка восьми лет. Также французские медслужбы сообщают о 12 пострадавших, получивших травмы различной степени серьезности. По предварительным данным, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

Место происшествия оцеплено сотрудниками французской полиции и прокуратуры.

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил соболезнования согражданам, пострадавшим в результате этого трагического происшествия. «Этим вечером мои мысли с пострадавшими и их близкими. Спасибо полиции за помощь», - написал Макрон в Twitter в половине первого ночи по местному времени.

Автомобильные наезды на людей с недавнего времени стали весьма распространенным видом террористических акций.

В начале августа автомобиль BMW совершил преднамеренный наезд на французских военных в пригороде Парижа Левалуа-Перре.

Тогда пострадали шесть человек, двое военных находились в тяжелом состоянии. Французские полицейские смогли через два дня задержать подозреваемого в теракте выходца из Алжира на одной из федеральных трасс. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп поблагодарил французских правоохранителей за то, что они «в такой короткий срок» смогли найти и задержать подозреваемого в атаке.

Также премьер отметил, что Франция подумывает о снятии чрезвычайного положения в стране с 1 ноября этого года. «Мы живем в чрезвычайном положении уже долгое время, с первых атак в ноябре 2015 года. Мы должны выйти из этого положения, поскольку это переходный период», - пояснил Филипп.

Похожий автотеракт произошел полгода назад в Германии.

Грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку и въехал в толпу в Берлине. Погибли 12 человек, 48 были ранены.

Как сообщала тогда Эмма Раштон, ставшая свидетельницей происшествия, «грузовик буквально смял людей». «Мы наслаждались рождественской иллюминацией, когда услышали громкий хлопок. Уже собирались вставать со своих мест, когда увидели, как свет огней слева погас. Удалось увидеть, как верхушка грузовика пронеслась сквозь все торговые киоски, врезаясь в людей», - рассказывала она CNN.

Грузовик, по словам посетителей, даже не попытался снизить скорость и врезался в толпу на скорости примерно 60 км/час. Уже через несколько дней подозреваемый в совершении берлинского теракта был убит в перестрелке в Милане. Ночью, когда сотрудники полиции остановили неизвестного мужчину для проверки документов, тот открыл по ним стрельбу. Убитого идентифицировали как тунисца Аниса Амри, ранее объявленного в розыск.

Ранее сотрудники спецподразделений полиции Франции задержали в ночь на 12 декабря 2016 года 11 человек, подозреваемых в материально-технической поддержке совершившего теракт на набережной в городе Ницца Мохамеда Лахуайеджа Бухлеля. В День взятия Бастилии, 14 июля 2016 года, белый грузовик со скоростью 60–70 км/час совершил наезд на толпу на Английской набережной. В результате погибли 86 человек и более 300 получили травмы.