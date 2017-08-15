﻿ Трамп пообещал отразить любую угрозу со стороны КНДР

Трамп пообещал отразить любую угрозу со стороны КНДР

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Трамп пообещал отразить любую угрозу со стороны КНДР

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал готовность северокорейских военных к нанесению удара по США.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заверил его, что Вашингтон готов ответить на любую угрозу, исходящую со стороны КНДР, в адрес Соединенных Штатов или адрес союзников. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службу Белого дома, передает Lenta.ru.

«Президент Трамп подтвердил, что Вашингтон готов реагировать на любые угрозы или действия, которые предпримет Северная Корея против США, Южной Кореи или Японии», - сказано в заявлении.

Ранее в понедельник лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал готовность северокорейских военных к нанесению удара по США. Армейское руководство предоставило ему план удара по американской базе на тихоокеанском острове Гуам. Он похвалил военных и призвал Вашингтон «принять верное решение и продемонстрировать, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить военное столкновение».

11 августа президент США Дональд Трамп предостерег лидера КНДР от нанесения удара по американской военной базе на Гуаме или любой другой военной агрессии.

«Если Ким Чен Ын еще раз пригрозит нам или сделает что-либо в отношении территории США, он очень скоро пожалеет об этом», - сказал он. При этом глава Белого дома понадеялся, что ситуацию с КНДР получится разрешить мирными путями.

Совбез ООН 5 августа принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Северной Корее запрещается экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

В КНДР заявили, что 3,5 миллиона жителей Северной Кореи пожелали вступить или вернуться в армию для борьбы с Соединенными Штатами.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя 1870
1870
После истории с "Дональдом Куком" - нельзя быть уверенным...smile
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15.08.2017, 17:48
фото пользователя ферзя
ферзя
В данном вопросе амбиции той и другой стороны приведут к войне последствия которой невероятно высокие.  Не знаю обладает ли северная корея достаточной мощностью отразить удары США кучу ракет. Не знаю имеет ли С Корея оружие массового поражения Пока я видел только ракетоносители схемы которых проданы Украиной ( по последней инфе а так или нет надеюсь узнаем) В одном я уверен  народ С Кореи настроен фанатично и будет бороться до последнего солдата и партизана. А значит в этой войне может сгинуть целый народ Это будет ценой амбиций.  
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15.08.2017, 20:40
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