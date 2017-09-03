﻿ Власти Мьянмы заявили об убийстве 400 жителей-мусульман. Беженцы говорят о тысячах убитых властями

На западе Мьянмы с конца августа правительственными войсками были убиты как минимум 400 представителей этнического меньшинства рохинджа, которое исповедует ислам, пишет The Independent.

Конфликт между рохинджа и правительством идет уже несколько десятилетий, напоминает «Радио Свобода». Великобритания, предоставляя в 1940-х годах независимость Британской Бирме, как тогда называли Мьянму, пообещала дать независимость почти всем национальным окраинам, в том числе и нынешнему национальному штату Аракан или Ракхайн — узкой полосе земли на бирманском побережье Бенгальского заливе, граничащей с Бангладеш. В Ракхайне и живут рохинджа. Не получившие независимость, все семь штатов, в том числе Ракхайн, не признали новое правительство Мьянмы и только в последнее время удалось убедить их прекратить огонь.

Полтора миллиона представителей рохинджа считают Ракхайн своей родиной, но Мьянма называет их незаконными мигрантами и исламскими боевиками, которые поддерживают международные террористические организации. Конфликт между рохинджа и властями обострился осенью 2016 года, а в конце августа 2017 года бойцы группировки «Армия спасения Аракан рохинджа» напали на 30 армейских объектов и полицейских участок и убили 15 человек, отомстив таким образом за преследование рохинджа.

В ответ власти арестовали сотни представителей рохинджа, а 1 сентября заявили об убийстве примерно 400 боевиков и 17 случайно погибших мирных жителей. Международные правозащитные организации назвали произошедшее геноцидом мусульман Ракхайн — в штате ислам исповедуют не только рохинджа.

С конца же августа не меньше 40 тысяч рохинджа сбежали в Бангладеш, на необитаемые острова в Бенгальском заливе и на берега рек возле границы, которые никто не контролирует. Беженцы рассказали, что власти убили тысячи рохинджа, уничтожали деревни, пытали и насиловали людей. На нейтральных территориях возле рек находятся около 20 тысяч рохинджа, в Бангладеш в лагерях беженцев почти без воды, пищи и лекарств собрались 300-400 тысяч представителей этого народа. 1 сентября власти Бангладеш на берегу реки нашли тела 15 утонувших во время переправы из Мьянмы беженцев, из них 11 — дети.

Ни Бангладеш, ни Малайзия, ни Индия не желают оставлять у себя беженцев рохинджа. Индия, которая хочет выслать 40 тысяч рохинджа, заявляет, что не подписывала конвенцию о статусе беженцев и поэтому может отправить их на родину. Бангладеш предлагает собрать беженцев на острове Тенгар Чар, который почти никто не контролирует и который посещают пираты и контрабандисты. На острове нет инфраструктуры, а в сезон дождей большая его часть скрыта под водой. Международное сообщество негативно относится к этой идее.

Великобритания потребовала рассмотреть положение рохинджа на специальном заседании Совета Безопасности ООН, но предложение отверг Китай. Раскритиковала Мьянму и посол США в ООН Никки Хейли. При этом государственным советником Мьянмы сейчас является Аун Сан Су Чжи, которая получила Нобелевскую премию мира за борьбу за демократические ценности и фактически управляет страной. Аун Сан Су Чжи во время своих выступлений избегает темы преследования рохинджа.

Сообщается также и о массовых преступлениях мусульман против буддистов Ракхайн. Однако точно сказать о происходящем в штате невозможно, поскольку власти не пускают туда ни журналистов, ни правозащитников.

Есть несколько версий о том, как рохинджа начали жить в Мьянме. Сами они считают себя потомками арабов, которые колонизировали берега Индийского океана в Средние века. В их языке есть много заимствований из санскрита, арабского, персидского и португальского языков. Власти Мьянмы и буддистское население полагают, что рохинджа — бенгальцы-мусульмане, которых переселили на восток британские колониальные власти с территории нынешней Бангладеш в качестве дешевой рабочей силы, а также жители Бангладеш, бежавшие оттуда во время Войны страны за независимость от Пакистана в 1971 году. Кроме того, во время захвата Британской Бирмы Японией рохинджа остались на стороне британцев и стали партизанами, а буддисты поддержали японцев, которые пообещали стране независимость. Поддержавшие японцев буддисты начали вступить в «Национальную армию Бирмы», во главе которой стоял генерал Аун Сан, отец Аун Сан Су Чжи.

Источник: https://snob.ru/selected/entry/128564