﻿ Мировые политики обеспокоены насилием в Мьянме. Эрдоган и Кадыров заявили о геноциде мусульман

Мировые политики обеспокоены насилием в Мьянме. Эрдоган и Кадыров заявили о геноциде мусульман

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Мировые политики обеспокоены насилием в Мьянме. Эрдоган и Кадыров заявили о геноциде мусульман

Преследуемые жители штата Аракан в Мьянме. //Фото с сайта 1news.az

По данным зарубежных СМИ, боестолкновения между силами безопасности Мьянмы и боевиками рохинджа продолжаются с 25 августа и стали причиной массового бегства мусульман-рохинджа

Политики ряда зарубежных стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразили обеспокоенность сообщениями о столкновениях на северо-западе Мьянмы, которые привели к многочисленным жертвам, передают зарубежные СМИ.

По данным СМИ, представители народности рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн в Мьянме. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками рохинджа продолжаются до сих пор. Сообщалось о гибели почти 400 человек, большая часть из которых мусульмане-рохинджа.

Массовые протесты против мусульман-рохинджи в Мьянме. Фото с сайта wtop.com.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал эти столкновения "геноцидом мусульман".

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал госсоветника и министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи использовать все свое влияние для нормализации ситуации в штате Ракхайн.

Между тем президент Турции Тайип Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман".

"Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, совершаемый под маской демократии, являются его соучастниками. Мировые СМИ, не придающие этим людям в Аракане никакого значения, также являются соучастниками этого преступления. Тот факт, что мировое сообщество хранит молчание в ответ на это, является отдельной драмой. Я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания Совбеза ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать", - цитирует его агентство Anadolu.

Также "геноцидом" происходящее в Мьянме назвали замглавы Европейского совета мусульман-рохинья (ERC), доктор Амбия Первин и пресс-секретарь ERC, доктор Анита Шуг.

Прокомментировал события в Мьянме и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Читаю комментарии и заявления политиков по ситуации в Мьянме. Напрашивается вывод, что лицемерию и бесчеловечности тех, кто обязан защищать человека, нет предела! Всему миру известно, что в течение ряда лет в этой стране происходят события, которые невозможно не только показывать, но и описать. Подобную жестокость человечество не видело со времен Второй мировой войны. Если это говорю я, человек, прошедший через две страшные войны, то можно судить о масштабах трагедии полутора миллионов мусульман-рохинья.

Женщины и дети-рохинджи, живущие в Мьянме Фото с сайта globallookpress.com.

Кроме этого, у посольства Мьянмы в Берлине прошла акция протеста против насилия в отношении мусульман-рохинья в штате Аракан. Акция прошла при организации турецкой общины Германии и местных НПО, сообщает агентство anadoluagency.

Такой же митинг прошел сегодня и у посольства Мьянмы в центре Москвы Там собрались несколько сотен человек в поддержку рохинджа-мусульман.

Представителей рохинджа (рохинья) в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

Солдат армии Мьянмы. // Фото с сайта inform-ua

Операция вызвала массовое бегство мирных жителей из районов боевых действий. Правительство Мьянмы эвакуирует из опасных зон местных буддистов, в то время как мусульмане-рохинджа ищут убежище в соседней Бангладеш, границу которой только за последние пять дней, по данным международных СМИ, пересекли 27 тысяч человек.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя merlok
merlok
Сами виноваты, в Бирме в основном буддисты, нечего со своим уставом в чужой монастырь лезть, тем более исламистам, которые сами делятся на суннитов и шиитов.
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04.09.2017, 00:15
фото пользователя istina
istina
в очередной раз хотят использовать мусульман в грязных политических целях. точь в точь Иракско/Ливийско/Сирийский сценарий, фото и видео с окровавленными лицами детишек (дети больше эмоций вызывают, поэтому всегда используют их) и лозунги Каддафи/ Хусейн / Ассад /Мьянма убивает детей! видео я-ля как помните, нашумевший сирийский мальчик герой, который был растрелян снайперами армии Ассада, когда спасал сестру, сколько эмоций и сострадания, и гнева и ярости в адрес "убийцы детей" Ассада вызвало то нашумевшее видео. https://www.youtube.com/watch?v=1czHE90QvwI   на западе уже во всю рассуждают о разделе Мьянмы, кто-то хочет получить подконтрольную территорию в подбрюшье Китая.
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04.09.2017, 17:07
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
Заявление Совета Безопасности ООН по ситуации в Мьянме было заблокировано Китаем в марте т.г. при поддержке именно России. Кадыров, говоря о лицемерии, имеет в виду Россию или кого-то другого? В свое время в Югославии, где развязали геноцид мусульман, тоже была такая ситуация и Россия также блокировала Заявление ООН, не давая миротворцам вмешаться в конфликт. США, не ожидая ООН, вмешались и прекратили бойню. Надеюсь, тут произойдет тоже самое.
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04.09.2017, 09:58
фото пользователя Nokia5800
Nokia5800
fellow "Рамзан Кадыров призывает мировое сообщество обратить внимание на ситуацию в Мьянме, но смелости не хватает своему шефу сказать, чтобы перестал блокировать решение СовБеза ООН по вводу миротворческих сил в Мьянму с целью защиты национальных и религиозных меньшинств" (с)
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04.09.2017, 10:50
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Nokia5800 он хоть и глава ЧР, но находится в составе России и естественно оценивает последствия слов. То,что он открыто осуждает и выступает против проводимой зачистки не могут сделать некоторые главы государств в т.ч с мусульманским большинством, что дает представление о свободе принятия решения. 
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04.09.2017, 12:15
фото пользователя taxsist2
taxsist2
а то,что некоторые покрывают убийства детей,стариков, изнасилования и поджоги, якобы мол они пришли на эти земли,сидя за монитором, в сытости и тепле не понимают того,что эти люди живут там уже несколькими поколениями и задайтесь вопросом, если также в нашей стране будет подогреваться каждый год постпенно накал между этническим большинством и меньшинством, на религиозной почве, на языковой и другой принадлежности,в какой период конфликт может достигнуть своего пика? политика будь она не ладна, в этих игрищах уже готовые есть люди во многих странах, которые считают себя ущемленными. Кстати часто упоминают Сороса в последнее время якобы, как режиссера смены власти и даже в США есть те кто требует признать террористом и требует ареста. В этой связи по другому начинаешь смотреть и на Д)) который осваивал его инвестиции(история с арестом счетов).
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04.09.2017, 12:24
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