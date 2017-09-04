﻿ Трамп заявил о готовности использовать ядерное оружие против КНДР

Об этом сообщили в Белом доме по итогам состоявшейся в воскресенье беседы лидеров США и Японии, передает ТАСС.
"Президент Трамп подтвердил обязательство" защищать континентальную часть США, другие американские территории "и союзников с применением полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей", имеющихся в распоряжении Вашингтона. Американский и японский лидеры провели второй за сутки телефонный разговор, "чтобы обсудить предполагаемое испытание водородной бомбы в Северной Корее", отметил Белый дом.
Согласно изложенной информации, Трамп и Абэ "осудили продолжающиеся дестабилизирующие и провокационные действия Северной Кореи", а также подтвердили "нерушимую оборонные обязательства двух стран" друг перед другом и условились "продолжать тесное сотрудничество".
КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Международное сообщество жестко отреагировало на произошедшее.
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