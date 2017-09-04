﻿ В Бельгии пилот выбросился из вертолета без парашюта

Инцидент произошел во время дня открытых дверей в инженерном батальоне, расположенном в коммуне Амэ провинции Льеж. Сообщается, что пилот вертолета Agusta A-109 после выброски десанта покинул кабину без парашюта над лесом на высоте более километра. Второй пилот сумел посадить боевую машину.

Предположительно, причиной такого поступка опытного пилота стал бракоразводный процесс. У него осталась маленькая дочь.

Тело пилота пока не найдено. Расследованием инцидента занялся прокурор Льежа.