﻿ Мьянма запретила помощь ООН для жителей штата Ракхайн

Мьянма отказала всем учреждениям ООН оказывать помощь в поставках продовольствия, воды и медикаментов для тысяч жителей на севере штата Ракхайн в Мьянме, пишет РИА новости со ссылкой на газету Guardian.

Как сообщили газете в офисе координатора-резидента ООН в Мьянме, поставки были приостановлены из-за ситуации в области безопасности и ограничений правительства в отношении поездок на места, которые делают невозможной доставку помощи. В офисе полагают, что власти не выдают разрешения на осуществление таких работ.