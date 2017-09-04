﻿ В Бишкеке отменили матч Кыргызстан-Мьянма

Причиной отмены спортивного состязания стала информация о возможной попытке организации массовых беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского кабмина.
Премьер-министр Киргизии отменил намеченный на 5 сентября матч Киргизия – Мьянма в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019 по футболу в целях обеспечения безопасности.
"В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды, матч отменен", - сообщила собеседница агентства.
Игра национальных сборных Мьянмы и Киргизии должна была состояться 5 сентября на центральном стадионе Бишкека. В настоящий момент федерация футбола Киргизии ведет переговоры с Мьянмой и ФИФА о переносе даты и места матча.
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