﻿ Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка

В настоящее время у четы есть двое детей - четырехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта, пишет РБК.
О беременности герцогини говорится в официальном сообщении пресс-службы Кенсингтонского дворца, который является официальной резиденцией Уильяма и Кейт.
В официальном сообщении подчеркивается, что королева Елизавета II и остальные члены семей обоих супругов извещены о третьей беременности герцогини и пришли в восторг от этой новости.
Пол будущего ребенка пока не известен. Известно, что принц Джордж занимает третье место в линии наследования британского престола, после принца Чарльза и своего отца принца Уильяма, а двухлетняя принцесса Шарлотта занимает четвертое место в очереди.
В сообщении Кенсингтонского дворца отмечается, что герцогиня Кембриджская, так же, как во время двух предыдущих беременностей страдает от токсикоза, в связи с чем откажется от участия в публичных мероприятиях.
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